Решите Англ 5 задание

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Решите Англ 5 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.How long have you been at this school?-I have been here since morning 2.How long have you had a schoolbag?-I have it for three years 3.How long have you known your best friend??-I have known him for five days 4.How long have you liked your favorite pop singer?-I have liked her for ten month
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