Помогите нужно название эпохи!!!! в какой эпохе люди думали что душа человека после смерти переселяется в предметы?
История
Помогите нужно название эпохи!!!! в какой эпохе люди думали что душа человека после смерти переселяется в предметы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпоха Ренессанса - Возрождения (термин ввел в XVI веке Джорджо Вазари) - период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы, переходный от средневековой культуры к культуре Нового времени. Возникновение машинного производства, совершенствование орудий и продолжающееся разделение мануфактурного труда, распространение книгопечатания, географические открытия - все это изменило представления человека о мире и о самом себе. В гуманистическом мировоззрении людей утверждается жизнерадостное свободомыслие. В науках возобладает интерес к судьбе и возможностям человека, а в этических концепциях обосновывается его право на счастье. Основатель лютеранства провозглашает, что “все люди в равной мере наделены разумом”. Человек начинает осознавать, что он создан не для Бога, что в своих деяниях он свободен и велик, что для его разума нет преград. Новое мироощущение отразилось в стремлении по-новому взглянуть на душу - центральное звено любой научной системы о человеке. В университетах на первых лекциях студенты просили преподавателей: “Скажи о душе”, - что являлось своего рода лакмусовой бумагой, характеристикой мировоззренческих, научных и педагогических потенций учителя. Проблематика психологических изысканий также была своеобразной: зависимость человека от констелляции звезд; связь обилия желчи и настроения; отражение душевных качеств в выражении лица и т.п. Делая вывод из своих наблюдений, Жуан Хуарт в 1575 г. пишет: “Сложение тела и наружность с закономерной точностью соответствует душевной особенности каждого человека”.
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