Газ находится в цилиндре с подвижным порншем и при температуре 300К занимает объем 250см3.Какой объем займет газ,если температура понизится до 270К ?Давление постоянно

Физика

Газ находится в цилиндре с подвижным порншем и при температуре 300К занимает объем 250см3.Какой объем займет газ,если температура понизится до 270К ?Давление постоянно

Автор: Гость