Газ находится в цилиндре с подвижным порншем и при температуре 300К занимает объем 250см3.Какой объем займет газ,если температура понизится до 270К ?Давление постоянно

Физика
Газ находится в цилиндре с подвижным порншем и при температуре 300К занимает объем 250см3.Какой объем займет газ,если температура понизится до 270К ?Давление постоянно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P - const По закону Гей-Люссака:  V₂/V₁=T₂/T₁ V₂ = (T₂/T₁)*V₁ = (270/300)*250 = 225 см³
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