Конспект по биологии по теме внешнее и внутреннее строение лягушки

Гость: Гость:

Скелет у земноводных состоит из нескольких отделов: черепа, позвоночника, скелета конечностей и поясов конечностей. Череп у амфибий, в отличие от рыб, подвижно соединен с позвоноч­ником с помощью одного шейного позвонка, поэтому лягушка может наклонять голову. Этот единственный позвонок образует первый — шейный — отдел позвоночника. Дальше расположен туловищный от­дел. У лягушки туловище короткое, и в этом отделе всего семь позвон­ков. Ребер у нее нет. Следующий отдел позвоночника —крестцовый, он образован одним позвонком. Последний (четвертый) отдел — хво­стовой.Количество позвонков в нем у представителей разных отрядов амфибий может отличаться. У лягушки этот отдел представлен одной длинной костью. ￼ Скелет лягушки: 1 — череп: 2 — шейный позвонок; 3 — туловищные позвонки; 4 — крестцовый позвонок; 5 — хвостовая кость; 6 — плечо; 7 — предплечье; 8 — кисть; 9 — бедро; 10 — голень; 11 — стопа; 12 — пояс верхних конечностей; 13 — пояс нижних конечностей Передняя конечность состоит из плеча, предплечья, кисти, а зад­няя — из бедра, голени, стопы.Такой же общий план строения и ваших конечностей, и конечностей всех позвоночных животных. Скелет ко­нечностей соединен с позвоночником группой костей, называемых поя­сами конечностей. В состав пояса передних конечностей входят груди­на, двелопатки. две ключицы, две вороньи кости. Пояс задних конечностей образован сросшимися тазовымикостями. Нагрузка на него больше, чем на пояс передних конечностей, поэтому он массивнее. Мышцы у земноводных хорошо развиты и имеют более сложное строение, чем у рыб. Благодаря работе разных групп мышц земновод­ные двигаются: плавают, ходят, прыгают, чешутся, а мышцы туловища еще и принимают участие в дыхании.