Конспект по биологии по теме внешнее и внутреннее строение лягушки
Биология
Конспект по биологии по теме внешнее и внутреннее строение лягушки
Ответ(ы):
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Скелет у земноводных состоит из нескольких отделов: черепа, позвоночника, скелета конечностей и поясов конечностей. Череп у амфибий, в отличие от рыб, подвижно соединен с позвоночником с помощью одного шейного позвонка, поэтому лягушка может наклонять голову. Этот единственный позвонок образует первый — шейный — отдел позвоночника. Дальше расположен туловищный отдел. У лягушки туловище короткое, и в этом отделе всего семь позвонков. Ребер у нее нет. Следующий отдел позвоночника —крестцовый, он образован одним позвонком. Последний (четвертый) отдел — хвостовой.Количество позвонков в нем у представителей разных отрядов амфибий может отличаться. У лягушки этот отдел представлен одной длинной костью. ￼ Скелет лягушки: 1 — череп: 2 — шейный позвонок; 3 — туловищные позвонки; 4 — крестцовый позвонок; 5 — хвостовая кость; 6 — плечо; 7 — предплечье; 8 — кисть; 9 — бедро; 10 — голень; 11 — стопа; 12 — пояс верхних конечностей; 13 — пояс нижних конечностей Передняя конечность состоит из плеча, предплечья, кисти, а задняя — из бедра, голени, стопы.Такой же общий план строения и ваших конечностей, и конечностей всех позвоночных животных. Скелет конечностей соединен с позвоночником группой костей, называемых поясами конечностей. В состав пояса передних конечностей входят грудина, двелопатки. две ключицы, две вороньи кости. Пояс задних конечностей образован сросшимися тазовымикостями. Нагрузка на него больше, чем на пояс передних конечностей, поэтому он массивнее. Мышцы у земноводных хорошо развиты и имеют более сложное строение, чем у рыб. Благодаря работе разных групп мышц земноводные двигаются: плавают, ходят, прыгают, чешутся, а мышцы туловища еще и принимают участие в дыхании.
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