Конспект по теме виды условных знаков география
География
Конспект по теме виды условных знаков география
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштабные (площадные) условные знаки 1) Масштабные условные знаки применяются тогда, когда размеры объектов местности выражаются в масштабе карты. Объекты, проектируемые на карту в виде ограниченной контуром площади и заполняемые внутри условными знаками или подписью, называются площадными или контурными. Внутри площади условные знаки размещают равномерно в произвольной или в строго определенной расстановке. Условные знаки, заполняющие всю площадь, не указывают ни местоположение самих предметов в пределах контура, ни их количество или размер. Иногда вместо заполняющих условных знаков применяется фоновая окраска. Например, площадь, занимаемую лесом, окрашивают в зеленый цвет. Иногда применяют заполнение площади штриховым условным знаком по фоновой окраске. Например, площадь, занимаемая фруктовыми и цитрусовыми садами, закрашивают зеленым цветом и заполняют штриховыми условными знаками в виде окружностей, расположенных вертикальными и горизонтальными рядами. 2)Линейные условные знаки К линейным условным знакам относятся условные знаки, имеющие линейное протяжение,— дороги, границы, изгороди и т. д. . На карте их проекции выглядят в виде линий, Линейные условные знаки сохраняют в масштабе карты протяжность того или иного объекта, а ширину объекта могут преувеличивать. Условный знак строится относительно оси линейного объекта. 3)Внемасштабные условные знаки К этому виду относятся условные знаки отдельных объектов местности, площадь которых не выражается в масштабе карты. Их проекцией на карту является точка. Относительно этой точки строится тот или иной внемасштабный знак. К таким предметам местности можно отнести пункты государственной геодезической сети, отдельно стоящие деревья, указатели дорог, мельницы и т. д. Условный знак центрируется на точку по-разному, в зависимости от его формы и рисунка: если условный знак имеет вид геометрической фигуры, то действительному положению на местности такого предмета соответствует его геометрический центр; если в рисунке условного знака имеется прямой угол, то за центр знака принимают вершину угла или основание подошвы знака; если условный знак изображается фигурой с широким основанием, то такой знак центрируется на точку серединой основания; если условный знак представляет собой сочетание нескольких фигур, то такой знак центрируется на точку центром нижней фигуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Запишіть виправлений текст. Підкресліть слова, ужит?? в переносному значенні. Красуня; потемніло; посіріло; не гріє...
Алгебра
Обществознание
Английский язык