Напишите пожалуйста ответы на 10 вопросов вариантa A

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Напишите пожалуйста ответы на 10 вопросов вариантa A
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-с (признак и причина его возникновения - мокрый от росы0 2-е (действие и предмет, на который он переходит - поливать цветы) 3-а (предмет и его признак - пояс из кожи)
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