Константин Георгиевич Паустовский (кот- ворюга). Надо сделать рассказ о коте: вне??ний вид, поведение, отношение к людям.
Литература
Константин Георгиевич Паустовский (кот- ворюга). Надо сделать рассказ о коте: вне??ний вид, поведение, отношение к людям.
Ответ(ы):
Гость:
Как то у нас начало пропадать еда . Мы решили посмотреть . Мы увидели там кота и он выглядит так : весь грязный , нет хвоста и трусливый . Мы не как не могли поймать его . На коснётся мы его поймали . Потом решили его покормить. И он стаго дня стал помогать нам .
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