Контрольные вопросы.Ответье срочно пж

Геометрия
Контрольные вопросы.Ответье срочно пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 треугольник , квадрат , круг и тд.   2 точка и прямая  3 латинскими буквами А, В , С .  4 ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ДВЕ ТОЧКИ МОжно провести одну линию  5 отрезком называется часть прямой , которая сост. из точек этой прямой 
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