Контрольные вопросы.Ответье срочно пж

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1 треугольник , квадрат , круг и тд. 2 точка и прямая 3 латинскими буквами А, В , С . 4 ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ДВЕ ТОЧКИ МОжно провести одну линию 5 отрезком называется часть прямой , которая сост. из точек этой прямой