Корень 6 степени из 4 умножить на корень степени 3 из -4

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Нужно внести под один знак корня, общий корень должен быть 6-ой степени ^6√4*6^√-4, но не забываем по корень 3-ой степени и 6-ой, так как мы приводим к одному корню 6-ой степени, корень 3-ей степени и 6-ой уходят под знак корня, получаем ^6√4^6*6^√-4^3=или 4*(-2)=-8