Помагите Круг разделен на два сектора угол одного сектора 150 градусов .Чему равен ??гол второго сктора Помагите?

Математика
Помагите Круг разделен на два сектора угол одного сектора 150 градусов .Чему равен ??гол второго сктора Помагите?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-150=210° Ведь целый круг=360°
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