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Корень из 7-3xlt;=(меньше либо равно) 1
Алгебра
Корень из 7-3xlt;=(меньше либо равно) 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(7-3х)≤1, возводим обе части в квадрат 7-3х≤1 -3х≤1-7 х≤2
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