Корень в слове Император

Русский язык
Корень в слове Император
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень-импер,суффикс-атор)
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