Помогите решить задачу: В первый сосуд налили m литров жидкости, во второй - на 7 литров меньше, чем в первый, а в третий сосуд - на 10 литров больше, чем во второй. В третьем сосуде оказалось столько жидкости, сколько в перво...

Математика
Помогите решить задачу: В первый сосуд налили m литров жидкости, во второй - на 7 литров меньше, чем в первый, а в третий сосуд - на 10 литров больше, чем во второй. В третьем сосуде оказалось столько жидкости, сколько в первом и втором сосудах вместе. Примечание: m = неизвестное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m+m-7=m-7+10 2m-7=m+3 m=10 Ответ: Первый сосуд - 10 л, Второй сосуд - 3 л, Третий сосуд - 13 л.
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