Помогите решить задачу: В первый сосуд налили m литров жидкости, во второй - на 7 литров меньше, чем в первый, а в третий сосуд - на 10 литров больше, чем во второй. В третьем сосуде оказалось столько жидкости, сколько в перво...

Математика

Помогите решить задачу: В первый сосуд налили m литров жидкости, во второй - на 7 литров меньше, чем в первый, а в третий сосуд - на 10 литров больше, чем во второй. В третьем сосуде оказалось столько жидкости, сколько в первом и втором сосудах вместе. Примечание: m = неизвестное число

Автор: Гость