Крестьянин попросил у царя 1 яблоко из его сада. Царь разрешил. Пошёл крестьянин к ??аду и видит: весь сад огорожен тройным забором, причём каждый забор имеет одни ворота, вход которые охраняет стораж. Подошел крестьянин к перв...
Математика
Крестьянин попросил у царя 1 яблоко из его сада. Царь разрешил. Пошёл крестьянин к ??аду и видит: весь сад огорожен тройным забором, причём каждый забор имеет одни ворота, вход которые охраняет стораж. Подошел крестьянин к первому сторажу и говорит: "Царь разрешил мне взять одно яблоко из его сада". На что сторож ему сказал: "Возьми, но при выходе отдаш мне половину тех яблок, что возьмёшь и ещё одно ". Эти же слова повторили крестьянину 2 и 3 сторожа, охранявшие другие ворота. Сколько яблок должен взять крестьянин , чтобы после того, как он отдаст положенную часть 3 сторожам, у него осталось одно яблоко
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Гость:
Скажи что не понял(а), или у родителей помощи попроси
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