Напишите предложения со словами синь , булочная , девятилетка .
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Напишите предложения со словами синь , булочная , девятилетка .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу только составить так: Девятилетка зашла в булочную и купила булочку
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