В трех сосудах налиты разные жидкости. В первом сосуде – ртуть, во втором – вода, в третьем – масло. Во всех трех сосудах плавают кораблики, имеющие одинаковые массы. На какой кораблик действует со стороны жидкостей меньшая арх...
Физика
В трех сосудах налиты разные жидкости. В первом сосуде – ртуть, во втором – вода, в третьем – масло. Во всех трех сосудах плавают кораблики, имеющие одинаковые массы. На какой кораблик действует со стороны жидкостей меньшая архимедова сила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масло наименьшую архимедову силу будет оказывать, т.к имеет меньшую плотность
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