В трех сосудах налиты разные жидкости. В первом сосуде – ртуть, во втором – вода, в третьем – масло. Во всех трех сосудах плавают кораблики, имеющие одинаковые массы. На какой кораблик действует со стороны жидкостей меньшая арх...

Физика

В трех сосудах налиты разные жидкости. В первом сосуде – ртуть, во втором – вода, в третьем – масло. Во всех трех сосудах плавают кораблики, имеющие одинаковые массы. На какой кораблик действует со стороны жидкостей меньшая архимедова сила?

Автор: Гость