Пожелтел орешник , и зарделись клены . Обьясните !!!! Почему перед и запятая ?????
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Пожелтел орешник , и зарделись клены . Обьясните !!!! Почему перед и запятая ?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это начало предчастия
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