Определи род, число, падеж. Найди и напиши слова по аналогии с данным словом. У БЕРЕГА

Русский язык
Определи род, число, падеж. Найди и напиши слова по аналогии с данным словом. У БЕРЕГА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У берега -  Берег - м.р. Берег - ед.ч. У берега - берега - (нет) кого-чего? - р.п.
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