Корень в слове покупка и суффикс
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Корень в слове покупка и суффикс
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Корень - куп, суф - к, приставка - по, а - окончание
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