Вычислите количество известняка Ca C OS идекс 3 масса 200 гр. ответ пожалуйста

Химия
Вычислите количество известняка Ca C OS идекс 3 масса 200 гр. ответ пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CaCO3)=100 g/mol n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=200/100=2 mol ответ 2 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Решите пожалуста ребус
Ответить
Обществознание
Помогите. Нужно срочно эссе по философии
Ответить
Биология
К какому типу питания относятся грибы ?
Ответить
Русский язык
Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их р??д. Авторалли, ситро, консоме, кашне, коммюнике, суфле, портье,...
Ответить
Русский язык
Тинейджер брифинг консенсус
Ответить