Вычислите количество известняка Ca C OS идекс 3 масса 200 гр. ответ пожалуйста
Химия
Вычислите количество известняка Ca C OS идекс 3 масса 200 гр. ответ пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CaCO3)=100 g/mol n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=200/100=2 mol ответ 2 моль
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