К какому типу питания относятся грибы ?

Биология
К какому типу питания относятся грибы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетеротрофному типу питания
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