Корень в степени 10 под корнем х в 9 степени * х в степени 1,1

Математика
Корень в степени 10 под корнем х в 9 степени * х в степени 1,1
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