Короткий текст на английском про автомобиль и автобус

Public transportI would like to tell you about public transport.There is a lot of kinds of public transport in our city. For example, a bus, a trolleybus, a tram, a suburban electric train and metropolitan.To begin with the most important transport, a bus. The majority of people use a bus to get to their job every day. Elderly people use a trolleybus, because it is more quiet and cheaper for them. Also, there is a conductor and people can save their money if they have some privilege. A tram moves only along the rails and during the traffic a bus is more maneuver than a tram.Some people use an electric train. It is the mostcomfortable and the fastest way to get to their job, without traffic jam. If you have to do a lot of transfers, this kind of transport is suitable for you.In many cities people use metropolitan, the fastest way to cross the city, but it is uncomfortable because of the crowd. In our city underground is too short and you cannot get even to the center of the city.To tell about environmental pollution, I think that both public transport and your own car pollute it equally.On the whole, I would like to say that I prefer my own car, because it is more comfortable, you sit in comfortable salon without the crowd and you do not depend on the route. Of course, it is too expensive, but I do not think about it. Я бы хотела рассказать вам об общественном транспорте.В нашем городе существует множество видов общественного транспорта. Например, автобус, троллейбус, трамвай, электричка и метрополитен.Начнем с самого важного транспорта, с автобуса. Большинство людей используют автобус, чтобы добраться до работы каждый день. Пожилые люди используют троллейбус, так как он более спокойный и дешевый для них. Также, там есть кондуктор и люди могут сэкономить деньги, если они имеют некоторые привилегии. Трамвай двигается только по рельсам и во время пробок автобус более маневренный, чем трамвай.Некоторые люди используют электричку. Это самый удобный и быстрый способ добраться до работыт, без пробок. Если тебе приходится делать много пересадок, этот вид транспорта подходит тебе.Во многих городах люди используют метро, самый быстрый способ перемещаться по городу, но неудобный из-за толпы. В нашем городе метро слишком короткое и ты не можешь добраться даже до центра города.Если говорить о загрязнении окружающей среды, то я думаю, что и общественный транспорт и твоя собственная машина загрязняют ее одинаково.В общем, я бы сказала, что я предпочитаю собственную машину, потому что это более удобно, ты сидишь в комфортном салоне без толпы, и ты не зависишь от маршрута. Кончено, это очень дорого, но я не задумываюсь об этом.