Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?

Математика

Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?

Автор: Гость