Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?
Математика
Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4 : 3 = 4,8 -- три равных уч. дороги. 4,8 • 2 = 9,6 км.
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