Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?

Математика
Расстояние между 2 пунктами 14,4 км. Пешеход прошел в 2 раза больше, чем ему осталось ??ройти . Сколько километров прошел пешеход?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4 : 3 = 4,8 -- три равных уч. дороги. 4,8 • 2 = 9,6 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путем самокопирования цепочки, -Ц -А -Ц -Ц -Г -Т -А -А -Ц -Г -Г -А -Т- Ц-...
Ответить
Математика
Номер 6 23 балла плиззззз
Ответить
Математика
Запишите и решите задачу со средним арифметическим, 5 класс, лёгкую :о
Ответить
Обществознание
Что такое симпатия ?
Ответить
Математика
Я захожу в зоопарк в зоопарке 4 бегемота 3 льва 7 носорогов и 2 жирафа сколько ног в зоопарке (здесь есть подох)
Ответить