Короткое, но искреннее письмо бабушке и дедушке
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Короткое, но искреннее письмо бабушке и дедушке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
привіт мої найкращі бабуся та дідусь найрідніша для мене у всьому світі ви ви просто мені 2 мама і тато ви просто я не знаю що сказати наскільки можна підібрати слова до вашої ласкавої любові віри в існування яких якби не ви мене зараз не було я б не писала вам цей щирий лист з подякою про вас знаєте я бачу багато бабусі і дідуся Мені здається що ви найкращі
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