После операционного удаления какого-то отдела мозга собака перестала реагироват?? на свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов, какой отдел мозга у нее удален?

Биология

После операционного удаления какого-то отдела мозга собака перестала реагироват?? на свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов, какой отдел мозга у нее удален?

Автор: Гость