После операционного удаления какого-то отдела мозга собака перестала реагироват?? на свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов, какой отдел мозга у нее удален?
Биология
После операционного удаления какого-то отдела мозга собака перестала реагироват?? на свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов, какой отдел мозга у нее удален?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажу просто и понятно при удалении "Среднего мозга" собака перестаёт реагировать на свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов.
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