Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах

Математика

Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах

Автор: Гость