Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах
Математика
Корзина с фруктами весит 18кг, а фрукты весят на 14 кг больше корзины. Сколько весит ??орзина? Дайте ответ в килограммах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(18-14):2=2(кг) - весит корзина Ответ: 2 кг Пусть х - вес корзины, тогда х+14 - вес фруктов Зная, что вместе они весят 18 кг, составим уравнение: х+х+14=18 2х=4 х=2 Ответ: 2 кг
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