Кожно мускульный мешок скажите характеристика

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Кожно-мускульный мешок, совокупность наружных покровов и подлежащей мускулатуры, образующая в виде мешка стенку тела червей. При помощи волнообразных сокращений кожно-мускульного мешка осуществляется их передвижение.Кожно-мускульный мешок — единая и неразделимая система покровных и мышечных тканей плоских, круглых и кольчатых червей.