Кожно мускульный мешок скажите характеристика
Биология
Кожно мускульный мешок скажите характеристика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожно-мускульный мешок, совокупность наружных покровов и подлежащей мускулатуры, образующая в виде мешка стенку тела червей. При помощи волнообразных сокращений кожно-мускульного мешка осуществляется их передвижение.Кожно-мускульный мешок — единая и неразделимая система покровных и мышечных тканей плоских, круглых и кольчатых червей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1. Какая из перечисленных стран Европы входит в пятерку стран-лидеров по производству автомобилей? а) Великобритания б) Франция в) Италия г...
Алгебра
Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и чёрную ладьи та,чтобы они не били друг друга?