Кожно мускульный мешок скажите характеристика

Биология
Кожно мускульный мешок скажите характеристика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожно-мускульный мешок, совокупность наружных покровов и подлежащей мускулатуры, образующая в виде мешка стенку тела червей. При помощи волнообразных сокращений кожно-мускульного мешка осуществляется их передвижение.Кожно-мускульный мешок — единая и неразделимая система покровных и мышечных тканей плоских, круглых и кольчатых  червей.
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