Крахмал и целлюлоза изомеры по отношению друг к другу и почему, Ответ обосновать

Химия
Крахмал и целлюлоза изомеры по отношению друг к другу и почему, Ответ обосновать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула крахмала и целлюлозы одинаковая: (C6H10O5)n ---------> они изомеры (т.к.это вещества, у которых одинаковый качественный и количественный состав).
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