Красивое сочинение про учительницу

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В моей школе преподает замечательный учитель географии .Мне нравится этот преподавать тем,что он с большим удовольствием проводит с нами уроки .Я с каждым уроком не перестаю удивляться его грамотностью и начитанностью : он знает все о географии!Он рассказывает нам дополнительные сведения ,в которых не найти даже в учебниках!Его знания и любовь к географии передаются и нам ,ученикам.Я счастлива с классом ходить на его уроки и с нетерпением ждём его следующих уроков.Если каждого его ученика спросить про изученный пройденный материал ,он с радостью все расскажет ,все страны и столицы перечислит без всякого труда.В школе спроси такой вопрос у любого из нас : ,,Какой предмет ты любишь больше всех?,, Все скажут : ,,Мой любимый предмет - ГЕОГРАФИЯ!,, Спасибо Вам, Сергей Сергеевич!Вы самый лучший и любимый наш учитель ! Вы учитель от Бога! Учитель географии - одной из самых знаменитых и уважаемых наук! Удачи тебе и отличных оценок!