Красота спосет мир сочинения
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Красота спосет мир сочинения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорят, что "красота спасёт мир". Все говорят об этом, но кто скажет, что такое красота? Для чего она нужна в жизни? Мне кажется, что красота окружает человека постоянно, но её нужно научиться видеть. В первую очередь нужно всмотреться в природу. Красивы высокие горы и голубые моря, красивы леса и луга. Но что составляет их красоту? Прекрасно и неповторимо каждое отдельное дерево, каждая его веточка, листок, травинка и цветочек под ним. Красивы по-своему и тигр, и царь зверей лев, но также прекрасны и все другие создания природы. Нужно уметь видеть красоту мира сердцем и душой, нужно уметь удивляться. В душе такого человека будут рождаться прекрасные мысли и чувства, и он не будет способен поднять руку на другого человека, обидеть животное, погубить дерево. Красота внутренне присуща живому и вообще всему жизненному, начиная от атома и заканчивая вселенной, и мы не можем противиться тому, что глубоко заложено в нас бесконечной историей мира, ведь мы - его часть. С возрастанием мощи цивилизации усиливается стремление высших мировых иерархий к развитию, но и к хаосу - тоже. Сколько человек уничтожил, сколько создал! И то, что может перевесить и перевешивает чашу весов, на одной стороне которых тяга к развитию, на другой к хаосу, - красота. Она спасет мир! Потому что в хаосе разрушаемой природы, в однобокой, бездушно-механической цивилизации нет красоты. Без красоты же нет жизни. И, может быть, вообще никакое развитие невозможно вне красоты, включая и неживую материю. Что некрасиво – не жизненно, не дает своего продолжения; все, что некрасиво - тупик. Красота - обобщенный, интуитивный критерий истинности пути развития, данный человеку природой. Красотой проверяется новое. Если оно красиво, значит необходимо и дОлжно, и будет жить. Недаром в нашем сознании, от рождения, заложена внутренняя потребность прекрасного и подсознательные его критерии. Красота - естественность жизни, здоровость ее, знак верности эволюции. Все, что некрасиво, - болезнь и смерть. И смерть не отдельного организма, являющаяся неизбежной необходимостью, а смерть многих в результате вырождения значительных участков природы, цивилизации. Независимо от способа создания нашего мира - создал ли его бог или случай - никто не может отрицать, что красота живет в мире, как единственно возможная его форма. Не будет ее, не будет и мира. И развивающееся человечество не может не считаться с законами мироздания, выстроенного до него! Красота спасет мир в обоих значениях этого слова — world и peace. Когда люди создают и берегут красоту, они не стреляют и не убивают. Красота нужна человечеству. Красота — одна из первостепенных жизненных потребностей. Красота делает людей привлекательными, интересными, желанными и, как следствие, спокойными, уверенными, положительными.
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