Краткая запись задачи 2 механика открыли автомастерскую в день они ремонтировали по 3 машин сколько машин они отремонтировали за 6 дней

Математика

Краткая запись задачи 2 механика открыли автомастерскую в день они ремонтировали по 3 машин сколько машин они отремонтировали за 6 дней

Автор: Гость