Ваня решил подарить Маше на день рождения букет из нечетного числа цветов, состоя??его из желтых и красных тюльпанов, так чтобы количество цветов одного цвета отличалось от количества цветов другого ровно на один. Желтые тюльпа...

Математика

Ваня решил подарить Маше на день рождения букет из нечетного числа цветов, состоя??его из желтых и красных тюльпанов, так чтобы количество цветов одного цвета отличалось от количества цветов другого ровно на один. Желтые тюльпаны стоят 50 рублей за штуку, а красные ‑ 31 рубль. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения, потратив не более 600 рублей?

Автор: Гость