(46)– Так у нас дело не пойдёт, – делал ей замечание Гусь. (47)– Теперь я вижу, что ты, ??усеница, никогда не будешь летать. (48)Вот Червяк полетит – за него я спокоен. (49)Червяк и тут прилежно слушал учителя. Выпишите все с...
Русский язык
(46)– Так у нас дело не пойдёт, – делал ей замечание Гусь. (47)– Теперь я вижу, что ты, ??усеница, никогда не будешь летать. (48)Вот Червяк полетит – за него я спокоен. (49)Червяк и тут прилежно слушал учителя. Выпишите все слова,которые изменяются по родам и числам,но не изменяются по падежам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спокоен, слушал, делал
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