Краткий пересказ Маленький принц. Помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Самый краткий пересказ: Жил мальчик , в детстве он пытался нарисовать удава глотающего слона , но показывая взрослым рисунок он очень огорчался, ведь они думали , что он нарисовал........ ШЛЯПУ!!!! В общем , он хорошо разбирается в людях , и становится лётчиком.... Ну а в это время на далёкой-далёкой планете живёт МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ!!! У него есть роза , за которой он ооооооочень тщательно ухаживает. Но эта роза очень капризна и брезглива!!! В один прекрасный день он собирается посетить другие планеты. Он ходит по планетам , но они ему не нравятся. И когда он прилетает на планету Земля , первым делом он встречае незнакомого лиса... Маленький принц приручает его и они очень сильно дружат.......................................................................................................... И вот тут-то они и встречаются Лётчик и Маленький принц.( Они встречаются на пустыне Сахаре. У лётчика сломался самолёт) Малеький принц просит нарисовать барашка , но лётчик взбесившись рисует кирпич , и как ни странно, но принц понимает , что это и есть барашек. Так они и дружат. Но принц оооооооооооооочень скучает по своей планете и по любимой розе. н просит ядовитую зею укусить его , чтобы вернуться на ссвою планету. Так он и уходит. А лётчик всё время вспоминает его смотря на звёзды!! Конец...