Краткий пересказ муму 1 части
Литература
Краткий пересказ муму 1 части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главным героем произведения является глухонемой от рождения дворник Герасим. Но несмотря на это он, благодаря своей природной силе, справляется со всей работой, что ему поручают. Барыня привозит Герасима из города и тот ей верно служит. Когда главный герой пребывал на службе в городе, он влюбился в прачку Татьяну, которую по приказу барыни выдали за другого человека, что разбило сердце Герасима. Затем Герасим встречает бездомную собаку, которую он по доброте душевной приютил. (Он полюбил собачку и назвал ее Му-Му). Однажды барыня узнала о существовании собачки и приказала Герасима избавиться от животного. Тогда Герасим решил продать Му-Му на базаре, но собака вернулась к своему хозяину, чем разгневала барыню еще сильнее. У Герасима не оставалось другого выхода, кроме убийства Му-Му. Пускай ему было жаль животное, он утопил ее в озере. После этого случая Герасим ушел от барыни обратно в деревню.
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