Краткий пересказ по теме во времена древней руси

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Сплоченные народы Руси занимали Преднепровье, где главными городами были Киев, Чернигов и Переяславль. Из истории содержащей краткое описание древней Руси видно, что из этихгородов достаточно часто торговцы приезжали с различным товаром и, размещаясь в Царьграде, активно торговали им. После царствования Ярослава Русь была разделена между его тремя сыновьями, каждый из которых стал править своим уделом. Благодаря налаженной системе речной торговли князья увеличили владения Руси и сделали ее еще величественнее. А далее сменяющие друг друга князья приумножали Русь нашествиями и закрепляли ее земли. Вот такое краткое содержание истории древней Руси.