Краткий пересказ по теме во времена древней руси
История
Краткий пересказ по теме во времена древней руси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сплоченные народы Руси занимали Преднепровье, где главными городами были Киев, Чернигов и Переяславль. Из истории содержащей краткое описание древней Руси видно, что из этихгородов достаточно часто торговцы приезжали с различным товаром и, размещаясь в Царьграде, активно торговали им. После царствования Ярослава Русь была разделена между его тремя сыновьями, каждый из которых стал править своим уделом. Благодаря налаженной системе речной торговли князья увеличили владения Руси и сделали ее еще величественнее. А далее сменяющие друг друга князья приумножали Русь нашествиями и закрепляли ее земли. Вот такое краткое содержание истории древней Руси.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
"Декабристская тема в лирике Пушкина". Это вопрос к зачету, надо ответить кратко, ??редложений 10-15. Помогите, пляз :3
Математика
Прямоугольник разрезали на 8 равных частей. Найди площадь прямоугольника, если пл??щадь одной восьмой его части равна 5кв.см
Қазақ тiлi