Краткий пересказ сказка о золотой рыбе спасибо

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Краткий пересказ сказка о золотой рыбе спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были бедные старик и старуха у берега моря . Каждый день , 33 года подряд выходил старик ловить рыбу и в один день поймал золотую рыбку . Та просила её отпустить и обещала вознаграждение , но старик был добрым и просто так отпустил её , ничего не взяв взамен . Когда об этом узнала бабка , то она начала упрекать мужа и послала его к рыбке за разными вещами: вначале за корытом , новой избой , с приказом стать дворянкой , княгиней , царицей.... На последний раз она приказала стать морской царицей , рыбка ничего не ответила , а просто уплыла . Старик вернулся домой , а там все по-старому : старая изба и разбитое корыто...
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