Решить уравнение log (127+x³)-3log(x+1)=0
Алгебра
Решить уравнение log (127+x³)-3log(x+1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log(127+x³)-3*log(x+1)=0 ОДЗ: x>-1. x∈(-1;∞) log(127+x³)=3*log(x+1) log(127+x³)=log(x+1)³ 127+x³=(x+1)³ 127+x³=x³+3x²+3x+1 3x²+3x-126=0 |:3 x²+x-42=0 D=169 x₁=-7, x₂=6 -7∉(-1;∞). => x=-7 посторонний корень ответ: x=6
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