Краткий пересказ восюткино озеро

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В рассказе В.Астафьева "Васюткино озеро" рассказывается о мальчике,который пошел в лес за орешками и,увидев птицу,помчался за ней и заблудился.О том как он смог выжить в в лесу.Он шел по течению маленькой речушки и дошел до озера,где в изобилии водится очень редкий вид рыбы.Он пошел дальше и дошел до большой реки,где его подбирает пароход.В конце озеро называют Васюткиным,в честь первооткрывателя.