Краткий рассказ о метерологических прибороах

Гость: Гость:

Измерительные приборы, употребляемые для определения и регистрации числовых значений метеорологических элементов. Различают приборы сетевые, т. е. типовые М. П., применяемые на сети метеорологических станций (они чаще всего устанавливаются в неизменном положении, но могут быть и переносными), и приборы для специальных целей, в том числе экспедиционные. Особо выделяют аэрологические, актинометрические, атмосферно-электрические приборы. Различаются приборы, по которым производятся визуальные отсчеты (названия их часто оканчиваются на «метр»); приборы с автоматической регистрацией — самопишущие (названия обычно оканчиваются на «граф»); приборы с передачей показаний на расстояние — дистанционные.