Краткий рассказ о сравнении наших школ и школ древних египтян.
История
Краткий рассказ о сравнении наших школ и школ древних египтян.
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Гость:
Мне кажется что непарноперистые были умнее и у них школы значит были лучше
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