Кратко перескажи содержание баллады лесной царь

Гость: Гость:

Холодной ночью мчатся на лошади двое путников. К отцу прижался продрогший сын. Чтобы как-то согреть своего ребенка, путник обнимает его. От болезненного жара мальчику начинают казаться бредовые образы, он видит хозяина леса с бородой и в темной короне, который блеснул ему. Он обращается за объяснениями к отцу, но родитель видит, что это белеет туман над водой. Лесному царю очень понравился мальчик. Хозяин леса владел красивыми бирюзовыми цветами, жемчугами, золотыми чертогами и седыми ветлами. Но его возмущает, что красивый мальчик ему не принадлежит. Лесной царь обращается к ребенку и предлагает ему разные соблазны. Мальчик пересказывает отцу обещание о богатстве и радости, сулимое духом. Но отец только слышит шум ветра, который колышет ветви деревьев. Лесной царь утверждает, что мальчик будет ему принадлежать в любом случае, добровольно или насильно. Ребенок слышит, как хозяин леса предлагает своих дочерей, которые будут всегда ему петь и летать вокруг него. Они при месяце будут ему играть и усыплять его. Сын обращает внимание отца, что дочери лесного царя зовут его из темных ветвей, но тот видит стоящие в стороне седые ветлы. Мальчик не может понять, почему его родитель не замечает происходящее вокруг, и постоянно переспрашивает, что тот видит на самом деле. Для отца видения мальчика кажутся следствием болезни, для ребенка же – это реальность, наполненная страхом и переживаниями. Сын просит отца скакать быстрее, чтобы хозяин лесной чащи не догнал их. Ему все сложнее становится дышать, он кричит. Лесному царю удается захватить мальчика и забрать в свой мир, хоть отец и гнал своего коня со всей силы. Иллюзия юноши превратилась в реальность. В этом мире добро не всегда побеждает зло, которое охотиться на слабых и беззащитных. И неизвестно, отчего скончался мальчик. Возможно, ребенок умер от страха из-за бредовых видений. А может, лесной царь существовал в действительности и забрал себе мальчика.