При каких значениях Х выражение имеет смысл
Математика
При каких значениях Х выражение имеет смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При любых , кроме 2,т.к.5*2=10,а10-10=0,а деление на ноль лишает всю эту дробь смысла
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