Предложите структурную формулы для органического вещества, плотность паров кото??ого по оксиду азота (II) равна 5, а массовые доли углерода, водорода и кислорода равны соответственно: 72%, 6,7%, 21,3%. Обязательно полное решение!

Химия
Предложите структурную формулы для органического вещества, плотность паров кото??ого по оксиду азота (II) равна 5, а массовые доли углерода, водорода и кислорода равны соответственно: 72%, 6,7%, 21,3%. Обязательно полное решение!
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