Предложите структурную формулы для органического вещества, плотность паров кото??ого по оксиду азота (II) равна 5, а массовые доли углерода, водорода и кислорода равны соответственно: 72%, 6,7%, 21,3%. Обязательно полное решение!
Химия
Предложите структурную формулы для органического вещества, плотность паров кото??ого по оксиду азота (II) равна 5, а массовые доли углерода, водорода и кислорода равны соответственно: 72%, 6,7%, 21,3%. Обязательно полное решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении-----------------------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Путь от дома до магазина, равный d м,Алеша пробежал за 5 мин, а обратный путь прошел ??а 10 мин. На сколько метров в минуту меньше была его скорост...
Литература