Путь от дома до магазина равный d м. алеша пробежал за 5 мин а обратный путь прошел за 10 мин .на сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути
Математика
Путь от дома до магазина равный d м. алеша пробежал за 5 мин а обратный путь прошел за 10 мин .на сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим, что d= 10 метров. Значит, пробежал он до магазина 10 метров за 5 минут. То есть его скорость была 2метр./Мин. Пешком он шёл со скоростью 1метр/мин. Значит, на 1метр/мин. меньше была его скорость на обратном пути. По действиям: 1) d=10 2) 10÷5=2(Мет./мин.) 3) 10÷10=1(Мет./мин.) 4) 2-1=1(Мет./мин.)
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