На графике прямой пропорциональности лежит точка (-1;2,3) запишите формулу этой прямой пропорциональности
Алгебра
На графике прямой пропорциональности лежит точка (-1;2,3) запишите формулу этой прямой пропорциональности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-2,3х нужно просто в формулу прямой пропорциональности подставить эти числа у=кх
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