2:2 а сколько будит стоет
Математика
2:2 а сколько будит стоет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:2=1.................
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