Помогите пжл.решить задачу.
Математика
Помогите пжл.решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день-x x+(x-20)+(x-20-20)+(x-20-20-20)=300 2x-20+x-40+x-60=300 4x=300+20+40+60 4x=420:4 x=105(кг)-1 день 105-20=85(кг)-2 день 85-20=65(кг)-3 день 65-20=45(кг)
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