Краткое описание к сказке Стальное колечко
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Краткое описание к сказке Стальное колечко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед Кузьма со своей внучкой Варюшей жили у самого леса в деревушке Моховое. Дед был болен, кашлял, но очень любил курить мохорку. Он отправляет девочку купить табак. По дороге девочка знакомится с солдатами и угощает их мохоркой, а они взамен ей дают колечко, которое якобы волшебное и исполняет желания, разные, смотря на какой пальчик надеть. Девочка нечайно теряет кольцо в снегу, но весной, когда снег расстаял, она его нашла, надела на средний пальчик и когда вернулась домой, обнаружила, что дедушка её встал с постели. Так, по её мнению, кольцо выличило дедушку.(А на самом деле, дед просто от солнечного тепла вылечился)
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